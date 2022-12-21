Зустрінеться з Байденом і виступить у Конгресі: Зеленський поїхав до США

Це перший виїзд президента за межі України після початку повномасштабної війни 24 лютого.

Президент України Володимир Зеленський 21 грудня вирушив із робочою поїздкою до США.

Про це повідомив сам український лідер у Твіттері.

У Вашингтоні Зеленський зустрінеться із президентом США Джо Байденом, виступить у Конгресі та проведе низку двосторонніх зустрічей.

"Вирушив до США задля зміцнення стійкості й обороноздатності. Зокрема, із Джо Байденом обговоримо співпрацю України та США. Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей", - написав Зеленський.

Крім того, поїздку Зеленського і зустріч із Байденом підтвердив Білий дім. У Вашингтоні уточнили, що американський і український лідери обговорили цей робочий візит, коли спілкувалися телефоном 11 грудня.

Офіційно Штати запросили Володимира Зеленського приїхати до Вашингтона 14 грудня. Українська сторона офіційно прийняла запрошення 16 грудня, а потім остаточно підтвердила візит 18 грудня.

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За даними Білого дому, президент Байден спочатку прийме президента Зеленського для двосторонніх зустрічей. Буде прес-конференція, а потім - виступ президента Зеленського на спільній сесії Конгресу, який продемонструє потужну двопартійну підтримку України.

Під час зустрічі Байден планує обговорити із Зеленським подальші дії на фронті, можливості та навчання, які США та союзники продовжуватимуть надавати Україні, санкції та експортний контроль, а також допомогу в економічному та енергетичному секторах.

Зауважимо, що це перший виїзд президента за межі України після початку повномасштабної війни 24 лютого. Крім того, ще вчора, 20 грудня, президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських захисників у Бахмуті.

Поїздка Зеленського до США

У ніч проти 21 грудня 2022 року американські ЗМІ почали повідомляти про візит Зеленського до США. Американські журналісти писали, що президент України виступить перед Конгресом та поспілкується з лідером американської нації Джо Байденом.

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Згідно з інформацією джерел американських ЗМІ, президент України Зеленський планує відвідати Капітолійський пагорб.

До ранку 21 грудня візит не було офіційно підтверджено, оскільки це залежить від питань безпеки.

Як писало CNN, візит до Білого дому, який відбуватиметься у жорсткому режимі. Під час візиту Байден оголосить про надання Україні додаткової допомоги на безпеку в розмірі 1,8 мільярда доларів, - повідомив CNN один з американських чиновників.

Крім того, за даними CNN, візит президента, нібито, збігатиметься з наміром американської адміністрації надіслати Україні новий пакет оборонної допомоги, який включатиме ракетні системи Patriot, згідно з інформацією від двох джерел, які знайомі з поточним плануванням.

Як стало відомо раніше, до держбюджету України надійшли 2 млрд дол. грантових коштів США з Цільового фонду Світового банку.

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