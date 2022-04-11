Зв’язок із підрозділами сил оборони, які героїчно утримують місто, стійкий та підтримується: Залужний про Маріуполь

Зв’язок із підрозділами сил оборони, які героїчно утримують місто, стійкий та підтримується: Залужний про Маріуполь

Головнокомандувач наголосив, що проведення оборонних операцій не є темою для публічних обговорень.

Триває оборона Маріуполя.

Зв’язок із підрозділами сил оборони, які героїчно утримують місто, стійкий та підтримується.

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Про це повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний.

"Наголошую, що проведення оборонних операцій не є темою для публічних обговорень. Ми робимо можливе й неможливе для Перемоги і збереження життя особового складу та мирних мешканців на всіх напрямках. Вірте у Збройні Сили України", - зазначив він.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що Маріуполь деблокувати воєнним шляхом зараз неможливо, і пояснив чому.

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