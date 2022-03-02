Звернення Кличка до киян: снаряди російських окупантів потрапляють просто у двори житлових будинків

Звернення Кличка до киян: снаряди російських окупантів потрапляють просто у двори житлових будинків

За словами очільника столиці, ворог намагається Крім того, очільник столиці зазначив, що в Бучі, Ірпіні та Гостомелі продовжують тривали бої. Ворог намагається прорватися через Бучу, Ірпінь та Гостомель.

Мер Києва Віталій Кличко вкотре звернувся до мешканців столиці. Кличко подякував киянам за витримку і розповів про актуальну ситуацію в місті.

Відеозвернення мер столиці оприлюднив у своєму Телеграм-каналі.

"Хочу подякувати киянам за витримку. За дотримання правил безпеки. Навіть в період до комендантської години – люди перебувають вдома або в укриттях. Це сьогодні важливо. Бо ситуація складна", — сказав Кличко.



За його словами, у деяких районах міста у двори потрапили кілька снарядів. Жертв і поранених, на щастя, немає.

"Загорілися кілька автівок. Пошкоджений приватний будинок. Постраждало приміщення одного з відділків поліції Подільськго району", — повідомив мер Києва.



Крім того, очільник столиці зазначив, що в Бучі, Ірпіні та Гостомелі продовжують тривали бої. Ворог намагається прорватися до столиці. Проте українські захисники тримають оборону і зупиняють окупантів на підступах до столиці.

Кличко повідомив, що ввечері в місті пролунали кілька вибухів. Один з них — поблизу залізничного вокзалу. Зараз КМДА з’ясовує деталі.