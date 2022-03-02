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Звернення Кличка до киян: снаряди російських окупантів потрапляють просто у двори житлових будинків

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Звернення Кличка до киян: снаряди російських окупантів потрапляють просто у двори житлових будинків

За словами очільника столиці, ворог намагається Крім того, очільник столиці зазначив, що в Бучі, Ірпіні та Гостомелі продовжують тривали бої. Ворог намагається прорватися через Бучу, Ірпінь та Гостомель.

Мер Києва Віталій Кличко вкотре звернувся до мешканців столиці. Кличко подякував киянам за витримку і розповів про актуальну ситуацію в місті.

Відеозвернення мер столиці оприлюднив у своєму Телеграм-каналі.

"Хочу подякувати киянам за витримку. За дотримання правил безпеки. Навіть в період до комендантської години – люди перебувають вдома або в укриттях. Це сьогодні важливо. Бо ситуація складна", — сказав Кличко.
 
За його словами, у деяких районах міста у двори потрапили кілька снарядів. Жертв і поранених, на щастя, немає.

"Загорілися кілька автівок. Пошкоджений приватний будинок. Постраждало приміщення одного з відділків поліції Подільськго району", — повідомив мер Києва.
 
Крім того, очільник столиці зазначив, що в Бучі, Ірпіні та Гостомелі продовжують тривали бої. Ворог намагається прорватися до столиці. Проте українські захисники тримають оборону і зупиняють окупантів на підступах до столиці.

Кличко повідомив, що ввечері в місті пролунали кілька вибухів. Один з них — поблизу залізничного вокзалу. Зараз КМДА з’ясовує деталі.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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