Звернення Путіна та оголошена ним мобілізація – це визнання поразки у його "спецоперації": російський опозиціонер

Уся ця авантюра з війною проти великої європейської країни, якою є Україна, від самого початку була безумством, і закінчилася вона очевидним провалом, зазначає Ігор Яковенко.

Звернення Путіна та оголошення "часткової" мобілізації – насамперед це визнання поразки у цій його так званій спецоперації.

Про це заявив опозиційний політик та журналіст Ігор Яковенко в інтерв'ю Obozrevatel, відповідаючи на запитання, чи є це фактичним визнанням того, що наявними силами президент країни-агресора не може перемогти в цій війні.

"Це визнання очевидного – що "спецоперація" провалилася, вся ця авантюра з війною проти великої європейської країни, якою є Україна, від самого початку була безумством, і закінчилася вона очевидним провалом", - зазначив Яковенко.

Нагадаємо, у Росії в законі про мобілізацію засекретили пункт, в якому йдеться про кількість осіб, яких планують призвати. Це сталось, оскільки російська влада планує призвати на війну проти України один мільйон росіян.

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