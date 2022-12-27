Звертайтесь не до Зеленського, а до - совісті: Данілов закликав УПЦ МП назвати Путіна сатаною

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що УПЦ МП повинна або визнати свою приналежність до РПЦ, або розірвати з нею стосунки.

Про це він сказав 27 грудня в етері телемарафону.

"Наше суспільство після 24 лютого вимагає справедливості. І якщо ви ховаєте приналежність до Московського патріархату, до зв'язків із людьми, які моляться на території Росії за те, щоб нас вбивали російські солдати, то як ви можете тоді взагалі дивитися в очі українцям", - наголосив Данілов.

Також секретар РНБО закликав намісника Києво-Печерської лаври Павла звертатися не до президента Зеленського, а до своєї совісті.

"Ви до совісті спочатку своєї зверніться. Нащо ви приховуєте свою назву? Це ж несправедливо, люди мають знати, куди вони ходять. Не маєте відношення до РФ, то офіційно відхрестіться, скажіть, що Путін - сатана. Називайте речі своїми іменами, і тоді буде по справедливості", - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав чинним закон, який зазначає, що УПЦ МП повинна вказувати свою приналежність до Росії.

Також скандальний намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло (Лебідь) заявив, що від 1 січня священнослужителів УПЦ (МП) можуть позбавити доступу до головних храмів Києво-Печерської лаври – Успенського та Трапезного соборів.

Раніше президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти впливових представників УПЦ МП.

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