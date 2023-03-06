Звичайна тактика чи передвісник катастрофи: у СNN пояснили наслідки відступу ЗСУ з Бахмута

У виданні проаналізували, чому РФ так вперто тисне на Бахмут, попри величезні втрати, та які наслідки для окупантів буде мати ця кампанія.

Навіть якщо Бахмут впаде і ЗСУ відступлять з міста, позиції російських військ на фронті не покращаться і суттєвої переваги окупанти не отримають.

Про це йдеться у статті CNN.

"Українські Збройні Сили можуть вирішити, що вони досягли всього, що могли, залишившись на своїх оборонних локаціях навколо Бахмута, і що важливіше – зберегти сили для наступних боїв", – каже австралійський генерал у відставці та авторитетний військовий експерт Мік Раян.

Катастрофи не буде

За словами експерта, українське виведення військ з Бахмута не дорівнюватиме катастрофі, якщо воно буде здійснене впорядковано. "Це слід розглядати як звичайну тактику, а не як передвісник катастрофи", – додав Раян.

У виданні зауважують, що українці використали Бахмут, щоб завдати атакуючим силам величезних втрат: за деякими оцінками у співвідношенні 7:1.

"Настає момент, коли розумніше відійти, ніж зазнавати втрат і руйнівного удару по моральному духу від капітуляції сотень, а може й тисяч українських солдатів, які можуть потрапити в оточення. Для українців цей момент критичний", – зазначають журналісти.

Проте наголошують: для росіян взяття Бахмута не змінило б фундаментальних недоліків їхньої кампанії.

Нав'язлива ідея Кремля

Бахмут став нав’язливою ідеєю для росіян через відсутність прогресу в інших місцях, яка виходить за межі будь-якого стратегічного обґрунтування. Зосереджуючи увагу на Бахмуті росіяни могли пожертвувати операціями в інших місцях.

"Замість тріумфу російського полководства – важка кампанія по взяттю Бахмута, який вперше був атакуваний близько 10 місяців тому. Це ілюструє відчайдушну потребу у "перемозі" – будь-якій", – йдеться у статті.

За словами журналістів, навіть якщо російський прапор підніметься над руїнами Бахмута, це може виявитися пірровою перемогою.

"Якщо росіяни захоплять Бахмут, вони захоплять руїни. Це місто з мінімальним стратегічним значенням, майже без залишків інфраструктури для підтримки окупаційних сил. Те, що росіяни так багато вклали в його захоплення, красномовно говорить про їхню погану стратегію у цій війні. Крім того, вони виснажили людей і матеріальні засоби, які могли бути вкрай необхідними, оскільки українці планують контрнаступ протягом наступних місяців", – підсумував австралійський генерал Мік Раян.

Нагадаємо, що сьогодні, 6 березня, на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача було ухвалене рішення про продовження оборонної операції та подальше посилення позицій українських військових у Бахмуті.

За інформацією німецького видання Bild, у Володимира Зеленського та Валерія Залужного були різні думки щодо дій ЗСУ в Бахмуті. Нібито Залужний кілька тижнів тому рекомендував подумати про вихід із Бахмута.

Поблизу Бахмута жорстокі бої тривають щодня протягом кількох місяців. Там окупанти нарощують інтенсивність штурмів.

За словами військового експерта Дмитра Снєгирьова, ситуація у Бахмуті складна, але не критична.

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