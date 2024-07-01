"Звичайний бандитизм": нардеп розповів, як його зупиняли люди у військовій формі

Народний депутат Олександр Фадієнко розповів, що він кілька разів зустрічав на вулиці нібито працівників ТЦК, які йому погрожували.

Про це він сказав в ефірі "Ранок.LIVE".

"Мене декілька разів зупиняли якісь незрозумілі для мене люди з ознаками військової форми без жодних розпізнавальних знаків. Вели себе загрозливо, але при цьому, як то кажуть, коса на камінь. Я завжди викликав наряд поліції, завжди викликав керівника, ми витрачали купу часу", - зазначив він.

За його словами, сьогодні такі люди виконують начебто примусову мобілізацію, а після закінчення війни – будуть займатися рекетом, бандитизмом. Тому їх треба карати.

"Для мене особисто неприпустимо, коли відбуваються такі дії, коли люди з ознаками військової форми без жодних розпізнавальних знаків на вулиці займаються звичайним бандитизмом. Сьогодні вони таким чином виконують начебто примусову мообілізацію, завтра вони після закінчення війни будуть займатися рекетом і бандитизмом. Це неприпустимо і з таким треба жорстоко боротися, і в Комітеті ми це підтримуємо", - резюмував Олександр Фадієнко.

Нагадаємо, військова різко висловилася про дії ТЦК – "Це мені нагадує беркутню".

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