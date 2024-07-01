"Звичайний бандитизм": нардеп розповів, як його зупиняли люди у військовій формі

Народний депутат розповів про погрози від нібито працівників ТЦК.
Народний депутат Олександр Фадієнко розповів, що він кілька разів зустрічав на вулиці нібито працівників ТЦК, які йому погрожували.
Про це він сказав в ефірі "Ранок.LIVE".
"Мене декілька разів зупиняли якісь незрозумілі для мене люди з ознаками військової форми без жодних розпізнавальних знаків. Вели себе загрозливо, але при цьому, як то кажуть, коса на камінь. Я завжди викликав наряд поліції, завжди викликав керівника, ми витрачали купу часу", - зазначив він.
За його словами, сьогодні такі люди виконують начебто примусову мобілізацію, а після закінчення війни – будуть займатися рекетом, бандитизмом. Тому їх треба карати.
"Для мене особисто неприпустимо, коли відбуваються такі дії, коли люди з ознаками військової форми без жодних розпізнавальних знаків на вулиці займаються звичайним бандитизмом. Сьогодні вони таким чином виконують начебто примусову мообілізацію, завтра вони після закінчення війни будуть займатися рекетом і бандитизмом. Це неприпустимо і з таким треба жорстоко боротися, і в Комітеті ми це підтримуємо", - резюмував Олександр Фадієнко.
Нагадаємо, військова різко висловилася про дії ТЦК – "Це мені нагадує беркутню".
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