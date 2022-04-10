"Звідки приходять орки": створено онлайн-карту з адресами військових РФ, які вбивали та мародерили у Бучі

Карту створили за допомогою сервісу Google Maps.
В Естонії створили онлайн-карту з адресами військових РФ, які безжалісно вбивали та знущалися з цивільних у Бучі та мародерили у місті.
Про це повідомили в Управлінні державної охорони України.
До слова, карта отримала назву Where do orcs come from?, що в перекладі "Звідки приходять орки?". Вона була створена за допомогою сервісу Google Maps.
Автори з Естонії зазначили, що під час створення онлайн-карти використали відкриті дані української розвідки про місце видачі паспортів військових на базі інформації ГУР МО України про військовослужбовців 64 окремої мотострілецької бригад 35-ї армії.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що звірствам російських окупантів у Бучі передували роки російської пропаганди, яка розпалювала ненависть до українців.
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