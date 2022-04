"Звідки приходять орки": створено онлайн-карту з адресами військових РФ, які вбивали та мародерили у Бучі

Карту створили за допомогою сервісу Google Maps.

В Естонії створили онлайн-карту з адресами військових РФ, які безжалісно вбивали та знущалися з цивільних у Бучі та мародерили у місті.

Про це повідомили в Управлінні державної охорони України.

До слова, карта отримала назву Where do orcs come from?, що в перекладі "Звідки приходять орки?". Вона була створена за допомогою сервісу Google Maps.

Автори з Естонії зазначили, що під час створення онлайн-карти використали відкриті дані української розвідки про місце видачі паспортів військових на базі інформації ГУР МО України про військовослужбовців 64 окремої мотострілецької бригад 35-ї армії.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що звірствам російських окупантів у Бучі передували роки російської пропаганди, яка розпалювала ненависть до українців.

Читайте також: