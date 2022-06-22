Звідки Росія може завдати ударів по Україні у сакральну для неї дату 22 червня: військовий експерт назвав напрямки

Звідки Росія може завдати ударів по Україні у сакральну для неї дату 22 червня: військовий експерт назвав напрямки

Для Росії 22 черня є датою початку Великої Вітчизняної війни.

Зберігати пильність, обережність та не нехтувати сигналами повітряної тривоги закликав військовий експерт Олександр Мусієнко.

У прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах 21 червня Мусієнко відповів, чи справді 22 червня буде особливо небезпечним для України.

"Тиждень дійсно напружений через те, що є такі відповідні дати. Ми знаємо, що для Кремля це важливо. Вони ж там сповідують різні ритуали, В них є шамани, нумерологи, які, мабуть, все це звіряють. Символічність окремих дат вони так само використовують, тому 22 червня в цьому контексті важливо", - зазначив експерт.

Він додав, що ще одним подразником для РФ є майбутнє рішення щодо статусу кандидата на членствто в ЄС для України.

"Скоріш за все, це рішення буде позитивним для нас. Це теж надзвичайно подразнює Росію і Кремль. Тому пильність потрібно зберігати, не нехтувати сигналами повітряних тривог", - закликав експерт.

Олександр Мусієнко утримався від якихось особливих прогнозів, але перерахував арсенал ворожих ракет на різних напрямках, які здатні завдати ударів по Україні.

"Казати, що Росія може здійснити щось таке, що ми не пережили на власному досвіді, теж не доводиться. Вони погрожують повітряними атаками, разом з тим, я маю сказати, що кількість кораблів, які могли би нести тіж ракети "Калібр" в акваторії Чорного моря не збільшилася. За офіційною інформацією, це чотири кораблі, які перебувають у Чорному морі і здатні задавати ударів. Є ракети в Білгородській області "Іскандер", які несуть загрозу Харкову. Є ракети "Іскандер" на територій Білорусі , але певний період часу Росія не використовувала їх з цієї території. Так само є загрози з напрямку Каспійського моря", - зазначив експерт.

Нагадаємо, як повідомив 21 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, російські війська захопили Тошківку.

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