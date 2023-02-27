Звідки Росія сьогодні ще може черпати запаси для продовження війни в Україні: Буданов дав відповідь

Фактично майже єдиною країною, яка насправді передає більш-менш серйозні озброєння Росії для війни проти України, є Іран.

Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю "Голосу Америки", відповідаючи на запитання, звідки Росія сьогодні ще може черпати запаси для продовження війни в Україні.

"Була інформація, що щось там йшло з Північної Кореї, але у нас немає тому підтвердження. І жодного немає випадку, коли ми б зафіксували, що ось якесь озброєння, яке прийшло з Північної Кореї, ось воно ось тут було використано. Можливо ще ми цього просто не бачили, або воно йде на якісь інші, як то кажуть, потреби. Ну а, скажімо так, інші країни - Росія просто намагається придбати будь-де будь-що. Тому що проблеми в них значні. Сербія, на яку так всі у Росії сподівалися, відмовила в передачах озброєнь. Є певні намагання купити через треті країни - більш-менш масштабно ввезти озброєння. Зараз пробують з Мʼянмою. Що з цього вийде, побачимо з часом. Але по факту Росія в питанні озброєнь обмежена, скажімо так, Іраном. Станом на зараз", - наголосив керівник ГУР.

Відповідаючи на запитання, яким чином Росія в таких умовах може продовжувати цю війну, Буданов зазначив, що РФ наразі не може собі дозволити визнати, що вона програє.

"Скажімо так, є пряма залежність стабільності режиму від цього фактору. Проте, якщо перефразувати ваше питання: а чи одностайна, скажімо так, Росія в питанні продовження бойових дій? Відповідь буде - ні. Не одностайна. Те, що стосується вищого державного керівництва. До багатьох прийшло розуміння, що щось не так", - резюмував він.

Нагадаємо, окупанти нарощують інтенсивність штурмів, Міноборони повідомило про складну ситуацію на фронті.

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