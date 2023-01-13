“Звідси два виходи - вантаж 200 або вантаж 300”: російські “мобіки” скаржаться, що їх послали на забій (відео)

Мобілізовані росіяни говорять про значні втрати на лінії фронту, де вони сидять в окопах, чекаючи на “прильоти”.

Мобілізовані із Новосибірської області РФ, яких відправили на війну в Україну, записали відеозвернення до своїх дружин та сестер зі скаргами на величезні втрати на передовій.

Це відео опублікували декілька російських Telegram-каналів та пабліків, щоправда, окремі з них майже одразу його видалили.

Чоловіки, які назвалися мобілізованими з Новосибірської області, поскаржилися, що їх відправляють на фронт, звідки “виїжджають двома способами: або вантаж 200 [убиті], або вантаж 300 [поранені]”.

У зверненні один із “мобіків” кілька разів повторив, що вони нічого не можуть зробити, оскільки “глушилки” позбавляють їх зв'язку із зовнішнім світом, тому і закликав родичів писати в інстанції.

“Куди хочете пишіть. Тут із Новосибірської області пацани стоять, всі згодні з цим. Ми просто просимо допомоги”, - каже військовий на відео.

За його словами, “мобіків” відправляють на лінію фронту, де вони місяцями сидять і чекають на “прильоти”.

“Приїжджають, вивантажуються з „Уралів“, „КамАЗів“ та сидять місяцями в окопах, чекають на приліт. У нас першого ж дня чотири людини [загинули]", — заявив чоловік у камуфляжі на відео.

Поруч із ним на відео не менше шести чоловіків, чиї лиця приховані. Коли було записано відео, невідомо.

Нагадаємо, "вагнерівці" та кадировці забирають своїм найманцям найкращі будівлі для розміщення свого особового складу на тимчасово окупованих територіях та стали отримувати спорядження в пріоритеті над мобілізованими збройних сил РФ.

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