Звикають до обстрілів російських окупантів: Кім розповів про суворих миколаївців

Кім каже, що Миколаїв звикає до обстрілів окупантів.

У Миколаєві вночі 15 березня сталося кілька вибухів. Наразі з’ясовується, де були вибухи і які збитки.

Про це розповів голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

За його словами, попри вибухи, до ДСНС на гарячу лінію ніхто з людей навіть не телефонував, коли відбувались обстріли. Кім сказав, що Миколаїв починає звикає до обстрілів та звуків вибухів.

"Миколаївці настільки суворі, що сьогодні вночі були обстріли, проте повідомлень до рятувальників від жителів міста не надходило. Були обстріли, але не знаю, що зруйновано. Зараз буду розбиратися. Відчуваю, що Миколаїв починає звикати до обстрілів та ігнорує уявну небезпеку і наразі всі спокійні. Але це не стосується авіаударів по селах та ОТГ, бо там ситуація складніша. Є ідея щодо укріплення оборони міста. Я зараз її вивчаю. Навіть якщо ми наступаємо, то необхідно думати про захист", - розповів він.

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