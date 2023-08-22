Звикли до "гуманітарки": голова МВА про те, чому мешканці Авдіївки не хочуть виїжджати з "пекла"

У прифронтовій Авдіївці на Донеччині попри небезпеку залишається 1691 людина.

Чому люди залишаються жити фактично у пеклі, пояснив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш у коментарі ZN.UA.

За словами голови адміністрації, місцеві вже не приховують, що залишаються в тому числі і через гуманітарку, адже на новому місці доведеться винаймати житло, тратити гроші на їжу та інші товари першої необхідності.

"Літнім людям попри все важко ухвалити рішення й залишити свою домівку. Більшість людей — пенсійного віку, хоч є й молодь до 30 років. Зараз уже, звісно, не кажуть, що немає куди їхати чи бракує коштів, як на початку. Тепер, особливо молоді люди, кажуть: "Для чого нам кудись їхати? Так, є ризик для життя 24/7. Так, ми живемо в підвалах. Але нам не треба ні на що витрачати кошти", – каже Барабаш.

За його словами, люди отримують гуманітарну допомогу, товари особистої гігієни, медикаменти.

"Їхати кудись, аби винаймати житло, бо тут поряд уже немає безплатного, витрачати кошти, шукати роботу не хочуть", – пояснює очільник МВА.

Місцеві вважають, що краще сидіти вдома й нічого не робити, ніж працювати за меншу зарплатню в іншому місті, передає їхні настрої Барабаш.

"Останніми тижнями – вже нове пояснення відмови евакуюватися. У нас є дві точки, де стоять "Старлінки" й телевізори, там можна подивитися українські новини. Люди слухають, що повідомляють про успіхи ЗСУ в контрнаступальних діях: хоч вони не настільки активні, але відбуваються, – тож підстав для виїзду, кажуть, у них немає", – заявляє Барабаш.

Зазначимо, що до 2014 року в Авдіївці проживало близько 40 тисяч людей. До початку повномасштабного вторгнення РФ у місті налічувалося близько 26 тисяч людей.

Раніше повідомлялося, що екіпаж “Білі Янголи” в Авдіївці врятували з палаючого магазину місцеву мешканку після ракетного обстрілу окупантів.

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