Звільнена Київщина, складна ситуація на сході та півдні: нічне зведення Генштабу ЗСУ

Звільнена Київщина, складна ситуація на сході та півдні: нічне зведення Генштабу ЗСУ

Росіяни продовжують завдавати ракетні удари, але їхня інтенсивність зменшилася.

Українські захисники вигнали російських окупантів із Київщини, триває боротьба на Чернігівщині та інших напрямках. Росіяни продовжують наносити ракетні удари, але їхня інтенсивність зменшилася. Водночас окупанти посилюють свої сили на сході та півдні.

Про це йдеться у нічному зведенні Генерального штабу Збройних Сил України за 2 квітня, 38-й день війни.

"Ворог продовжує здійснювати систематичні ракетні і авіаційні удари по військових та цивільних об’єктах, але інтенсивність нанесення ракетних ударів, а також ударів із застосуванням високоточної зброї знизилась. Триває підготовка додаткових підрозділів противника для участі у бойових діях на території України. Планується створення "добровольчих" батальйонів з мешканців тимчасово окупованих територій України та найманців", - ідеться в повідомленні.

Водночас військові запевняють, що "сили оборони України продовжують боронити нашу землю, поступово звільняють окуповані території, завдаючи ворогу суттєвих втрат".

Волинський напрямок

Суттєвих змін у стані та положенні підрозділів окупаційних військ та їхніх союзників-білорусів не зафіксовано.

Поліський напрямок

Російські окупанти продовжують виведення підрозділів на територію Білорусі. Тікаючи з України, росіяни здійснюють мінування шляхів висування та окремих населених пунктів.

Сіверський напрямок

Російські окупанти завершили виведення підрозділів з територій України до РФ та Білорусі. Основні маршрути руху колон противника пролягають в напрямку населених пунктів Гомельської та Могильовської областей Білорусі.

У складі колон, окрім вантажівок, зафіксовано елементи понтонно-мостового парку, реактивні системи залпового вогню, пускові установки ОТРК "Іскандер". Військова техніка зосереджується на залізничних станціях та об’єктах, що мають підведення залізничних колій. Це дозволяє здійснити її навантаження та відправку на територію РФ.

Водночас окупанти виводять до РФ через Сумську область підрозділи зі складу 2-ї загальновійськової армії Центрального воєнного округу, що діяли в напрямку Броварів. Забезпечення виводу військ здійснює батальйонно-тактична група 1-ї танкової армії Західного воєнного округу.

Слобожанський напрямок

Російські окупанти продовжують часткове блокування Харкова, обстрілюють житлові та промислові райони міста з артилерійських систем різних типів. Інтенсивність обстрілів зменшилася.

Підрозділи окупаційних військ здійснюють перегрупування, ймовірно, з метою продовження активних дій на Ізюмському напрямку. Росіяни намагаються проводити розвідку, зокрема й із застосуванням безпілотних літальних апаратів.

Донецький напрямок

Окупанти продовжують здійснювати вогневий вплив на деякі підрозділи Збройних Сил України та ведуть штурмові дії на окремих напрямках.

Основні зусилля росіяни продовжували зосереджувати на захопленні Рубіжного, Попасної, підготовці до наступу на Сєвєродонецьк, отриманні повного контролю над Маріуполем, а також виходу до Вугледару та Мар’їнки. Успіху не досягли.

"Це наша спільна боротьба! І буде наша спільна перемога", - звернення Володимира Зеленського

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.