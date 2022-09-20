Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Звільнені райони Харківщини повертаються до життя: Зеленський показав фото

Дата публікації
Перегляди
2064
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Звільнені райони Харківщини повертаються до життя: Зеленський показав фото

Фото: Associated Press

Президент показав, як о звільнених міст повертається життя.

Зараз звільнені райони Харківщини повертаються до життя. До регіону надходять продукти, ліки, повертається енергозабезпечення, привезли пенсії, відновлюють роботу транспорту, залізниці

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Настане час – відбудуємо й усе, що зруйнували окупанти. І буде день, коли я зможу сказати це про кожне наше місто, яке поки що під окупацією. І про Херсон, і про Бердянськ, і про Донецьк, і про Луганськ, і про Маріуполь. Звичайно, і про Крим. Україна повернеться. Україна переможе!" - написав Зеленський.

Фото: Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova. Stas Yurchenko, Yevhenii Zavhorodniy / ©
Фото: Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova. Stas Yurchenko, Yevhenii Zavhorodniy
Фото: Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova. Stas Yurchenko, Yevhenii Zavhorodniy / ©
Фото: Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova. Stas Yurchenko, Yevhenii Zavhorodniy
Фото: Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova. Stas Yurchenko, Yevhenii Zavhorodniy / ©
Фото: Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova. Stas Yurchenko, Yevhenii Zavhorodniy
Фото: Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova. Stas Yurchenko, Yevhenii Zavhorodniy / ©
Фото: Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova. Stas Yurchenko, Yevhenii Zavhorodniy
Фото: Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova. Stas Yurchenko, Yevhenii Zavhorodniy / ©
Фото: Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova. Stas Yurchenko, Yevhenii Zavhorodniy
Фото: Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova. Stas Yurchenko, Yevhenii Zavhorodniy / ©
Фото: Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova. Stas Yurchenko, Yevhenii Zavhorodniy

Нагадаємо, у звільненій Харківській області українські силовики та військові намагаються стабілізувати ситуацію. Через дії Сил оборони України у російських військових два виходи - здаватися в полон або тікати. Схожі варіанти стосуються також і колаборантів.

Звільнення Харківщини: що відбувається та чи можна повертатися додому - Роман Семенуха

Звільнення Харківщини: що відбувається та чи можна повертатися додому - Роман Семенуха

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація