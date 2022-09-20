Звільнені райони Харківщини повертаються до життя: Зеленський показав фото

Президент показав, як о звільнених міст повертається життя.
Зараз звільнені райони Харківщини повертаються до життя. До регіону надходять продукти, ліки, повертається енергозабезпечення, привезли пенсії, відновлюють роботу транспорту, залізниці.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Настане час – відбудуємо й усе, що зруйнували окупанти. І буде день, коли я зможу сказати це про кожне наше місто, яке поки що під окупацією. І про Херсон, і про Бердянськ, і про Донецьк, і про Луганськ, і про Маріуполь. Звичайно, і про Крим. Україна повернеться. Україна переможе!" - написав Зеленський.
Нагадаємо, у звільненій Харківській області українські силовики та військові намагаються стабілізувати ситуацію. Через дії Сил оборони України у російських військових два виходи - здаватися в полон або тікати. Схожі варіанти стосуються також і колаборантів.
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