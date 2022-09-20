Звільнені райони Харківщини повертаються до життя: Зеленський показав фото

Зараз звільнені райони Харківщини повертаються до життя. До регіону надходять продукти, ліки, повертається енергозабезпечення, привезли пенсії, відновлюють роботу транспорту, залізниці.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Настане час – відбудуємо й усе, що зруйнували окупанти. І буде день, коли я зможу сказати це про кожне наше місто, яке поки що під окупацією. І про Херсон, і про Бердянськ, і про Донецьк, і про Луганськ, і про Маріуполь. Звичайно, і про Крим. Україна повернеться. Україна переможе!" - написав Зеленський.

Фото: Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova. Stas Yurchenko, Yevhenii Zavhorodniy

Фото: Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova. Stas Yurchenko, Yevhenii Zavhorodniy

Фото: Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova. Stas Yurchenko, Yevhenii Zavhorodniy

Фото: Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova. Stas Yurchenko, Yevhenii Zavhorodniy

Фото: Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova. Stas Yurchenko, Yevhenii Zavhorodniy

Фото: Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova. Stas Yurchenko, Yevhenii Zavhorodniy

Нагадаємо, у звільненій Харківській області українські силовики та військові намагаються стабілізувати ситуацію. Через дії Сил оборони України у російських військових два виходи - здаватися в полон або тікати. Схожі варіанти стосуються також і колаборантів.

Звільнення Харківщини: що відбувається та чи можна повертатися додому - Роман Семенуха

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