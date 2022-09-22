Звільнені три захисниці, які потрапили в полон, перебуваючи при надії - ОП

Звільнені захисниці Мар’яна Мамонова, Яна Шумовецька та Анастасія Черненька, які потрапили в полон, перебуваючи при надії.

Україна повернула з російського полону 215 людей, серед яких 124 офіцери.

Про це інформує Офіс президента.

"Серед звільнених – командир "Азова", Герой України Денис Прокопенко ("Редіс"), Сергій Волинський ("Волина"), виконувач обов’язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, Святослав Паламар ("Азов"), Олег Хоменко ("Азов"), Денис Шлега з Нацгвардії, Герой України Євгеній Бова, командувач 1-го окремого батальйону морської піхоти. Також повертається Катерина Поліщук ("Пташка")", – повідомив керівник ОП Андрій Єрмак.

Звільнені й захисниці Мар’яна Мамонова, Яна Шумовецька та Анастасія Черненька, які потрапили в полон, перебуваючи при надії.

Майже всі звільнені вже на території України, окрім п’ятьох командирів "Азова", які, згідно з домовленостями, досягнутими раніше з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, перебувають у Туреччині під його особистими гарантіями захисту.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що нині в Туреччині вони в безпеці, а наступний крок – це їхнє повернення на батьківщину.

"Слава Україні! Пане президенте, у нас все добре, стан здоров’я задовільний. Дякую вам і всій команді", – сказав командир полку "Азов" Денис Прокопенко.

Зеленський запевнив, що Україна пам’ятає про всіх своїх громадян і намагатиметься врятувати кожного українця.