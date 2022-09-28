Звільнені з полону командири-захисники "Азовсталі" незабаром зустрінуться зі своїми рідними

Усього з полону окупантів вдалося повернути додому 215 осіб, з них – 10 іноземців, які вже поїхали до своїх родин.

Звільнені з російського полону п'ять командирів-захисників "Азовсталі" незабаром зможуть побачитися зі своїми рідними.

Про це 28 вересня в ефірі національного телемарафону повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Так, українські командири "Азовсталі", яких звільнили з російського полону (Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар "Калина", Денис Шлега та Олег Хоменко), наразі перебувають в Туреччині. З умовами обміну у третій країні вони житимуть до закінчення війни.

Нагадаємо, 21 вересня стало відомо про обмін полоненими на території кількох країн: Польщі, Туреччини, Саудівської Аравії та на кордоні між Україною та РФ. 200 українських героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів. Загалом із 215 людей було звільнено: 118 нацгвардійців, 108 з яких – учасники полку під командуванням Дениса Прокопенка. Також ВМС-ники – 50, інші підрозділи ЗСУ – 22, працівники Держприкордонслужби – 9, Нацполіції – 9, ТРО – 9, співробітник СБУ – 1, Держслужба спецтранспорту – 1, Держмитслужба – 1, 2 цивільних.

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