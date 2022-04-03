Звільнені з полону українські військові прямують до своїх підрозділів: відео

Українські воїни вже отримали необхідну допомогу.
Українські військові, які в порядку обміну були звільнені з полону, вже отримали усю необхідну допомогу, в тому числі й медичну.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
"Зараз вони прямують до місця зустрічі з представниками командування своїх підрозділів. Вже незабаром кожен наш звільнений військовий зможе побачити рідних", – зазначив Тимошенко в офіційному Телеграм-каналі.
Заступник керівника ОП також подякував представникам ЗСУ за службу.
Нагадаємо, що вчора у Запорізькій області відбувся успішний обмін полоненими. Як інформував Кирило Тимошенко, за домовленостями переговорних груп з полону вдалося визволити 86 українських військовослужбовців, серед яких 15 жінок.