Звільнені з полону українські військові прямують до своїх підрозділів: відео

Звільнені з полону українські військові прямують до своїх підрозділів: відео

Українські воїни вже отримали необхідну допомогу.

Українські військові, які в порядку обміну були звільнені з полону, вже отримали усю необхідну допомогу, в тому числі й медичну.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Зараз вони прямують до місця зустрічі з представниками командування своїх підрозділів. Вже незабаром кожен наш звільнений військовий зможе побачити рідних", – зазначив Тимошенко в офіційному Телеграм-каналі.

Заступник керівника ОП також подякував представникам ЗСУ за службу.

Нагадаємо, що вчора у Запорізькій області відбувся успішний обмін полоненими. Як інформував Кирило Тимошенко, за домовленостями переговорних груп з полону вдалося визволити 86 українських військовослужбовців, серед яких 15 жінок.