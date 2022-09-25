Звільнений Куп’янськ хоча і під обстрілами, але ще з більшим страхом пригадує окупацію

До лінії фронту від Куп’янська лише кілька кілометрів, тож люди від ранку і до ночі під постійними обстрілами. Місто звільнили тиждень тому, відтоді росіяни безперервно гатять по мирному населенню. Свідком цих постійних обстрілів стала кореспондентка ТСН Вікторія Стрельцова, яку обстріляли росіяни з гелікоптера. Прильотів було 5, на щастя усі цілі. Місцеві кажуть, такі обстріли тут щодня з моменту звільнення міста.

Через обстріли у звільненому місті немає світла та газу. Люди гуртуються і готують їжу на вогнищі для кількох родин. Про регулярні обстріли тут сповіщає не сирена, а свист снарядів.

Шістнадцятого вересня ЗСУ змогли повністю звільнити Куп’янськ від росіян. Місто розділяє річка Оскіл. Лівобережжя було вкрай важливим для ворогів, адже там проходять залізничні шляхи. «Ми почали інакше дихати. Це реально. Ось на якомусь такому мікрорівні, що ти розумієш, що прийшли свої», - каже мешканка міста Натілія.

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Захопивши місто росіяни влаштували свої штаби у будівлях поліції та прокуратури. За інформацією правоохоронців, саме тут окупанти знущалися над людьми. «Є сліди крові в цих приміщеннях. Висновки будемо робити після проведення експертиз. Особливо тут дуже сильно використовували свою символіку. Також примушували осіб, які тут сидять, вчити російські пісні такі як «Катюша» та інші. Малювали збройні сили російської федерації символ радянського союзу, бабусю з прапором і солдат з літерою z», - показує заступник керівника Куп’янської окружної прокуратури Олександр Сіренко.

Знущалися росіяни над місцевими і просто серед вулиць. Цього хлопця окупанти побили двічі. «Всі побиті ноги за просто так. Захотілося так. Просто захотілося. Запитували, хто має зброю? Хто військові українці? АТОвці? А якщо ти не відповідаєш – отримуєш», - розповідає юнак, якого побили росіяни під час прогулянки.

Нині у Куп’янську тривають слідчі дії, правоохоронці збирають докази про звірства рашистів. Вже відомо, що постраждали від насилля десятки мирних жителів.

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