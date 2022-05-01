Звільнений Тростянець досі як зона бойових дій, люди гинуть на ворожих розтяжках

Українські сапери закінчують розміновувати Тростянець на Сумщині - сотні об'єктів та ділянок - вже перевірили, але людей все одно просять бути обачними, бо вже п'ятеро містян насмерть підірвалися на розтяжках.

А поки працюють сапери, місцеві жителі лагодять будинки, прибирають вулиці і навіть садять городи, йдеться в ТСН.

Анатолій Михайлович показує сліди гусениць російського танку на своєму городі, та по собі росіяни залишили не лише їх, а й проламаний паркан, тож прийшов час його лагодити. В перерві між роботою чоловік радісно розповідає про майбутню городину, яку вже засадив. Але посмішка одразу гасне, щойно пан Анатолій починає згадувати про звірства окупантів. «І ховалися і всяко було, і в погребах сиділи, бо бомбили, стріляли і от звідти, і сюди, на вокзал через нашу хату. Тут техніки їхньої скільки було. І по хаті стріляли, і із автоматів. Та тварі такі, що не Дай Бог», - каже чоловік.

Не дивлячись на те, що люди повертаються в місто і починають відбудовувати свої будинки, Тростянець все ще більше нагадує зону бойових дій. Тут досі валяються уламки від техніки та все ще стоять окопи, які вирили самі росіяни.

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«Вокзальну площу ми не прибираємо, бо ще тривають слідчі дії і зараз працює Державне бюро розслідувань, з СБУ і іншими службами для того, щоб зафіксувати, встановити всі обставини, всі факти і так далі. Тому нас попросили вокзальну площу поки не чіпати», - пояснює міський голова Тростянця Юрій Бова.

Галина, яка весь час окупації пробула в Тростянці, розповідає, як росіяни постійно обстрілювали місто і його мешканців. «Страшно було, дуже страшно було, бо не знаєш, куди влучить. Прилітало, дивишся, горить. А це горить прокуратура, а це горить вокзал. Нашу роботу - будинок зв'язку - спалили повністю. Зараз в нас роботи тут, робимо всі у кучі, як будем дальші, не знаю», - каже жінка.

А от що залишили по собі російські військові після звільнення міста, Галині навіть описати важко. «Ми трошки прибрали на вокзалі, там такого понаробляли, «русскій мір» був дуже "красивий". Там вони поставляли свої сліди - там порозбомблювано, все покрадено, вилки, ложки, все побрали наше», - каже жінка.

На вокзальній площі поки не прибирають - слідчі дії. А от інші частини міста оживають, щодня звідси вивозять сміття та прибирають вулиці, а також обстежують та розміновують територію.

Поки працюють сапери, місцеві лагодять будинки та садять городи – як відновлюється Тростянець

«Вже відновлено на 99,9 електропостачання, вода, водовідведення, газопостачання і вивіз сміття - починається навіть з приватного сектору, бо це було найголовнішим завданням. Друге - це розмінування об'єктів. Сотні об'єктів, ділянок уже розміновані», - підсумовує голова.

І хоч сапери перевірили значну частину міста, міська влада закликає бути обережними. У місті ще досі можуть лежати вибухонебезпечні предмети. Після звільнення міста, на розтяжках вже загинули 5 людей. «Росіяни тут стояли понад місяць і фактично навколо себе мінували все, щоб себе захистити від наших Збройних сил», - додає голова.

Відновлюють і міську лікарню, яку російські війська розстріляли з танку та кулеметів. Розтрощили також і швидкі допомоги, а деякі машини просто вкрали. Але лікарня вже почала приймати пацієнтів.

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