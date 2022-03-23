Звільнений від окупантів Макаров під постійним обстрілом, але бійці тіснять ворога до їхніх кордонів

Звільнений від окупантів Макаров під постійним обстрілом, але бійці тіснять ворога до їхніх кордонів

Військові роблять все можливе, щоб відігнати ворога.

Фізично звільнений від окупантів, але і досі під обстрілами ворожої артилерії. Містечко Макарів, що на Київщині, і поруч із автодорогою Київ-Чоп, нині нагадує фільм-катастрофу. Стовпи чорного диму видніються на кілометри, будинки обвуглені, якщо взагалі стоять. Прапор України в вже розвівається над ним, але ті поодинокі мешканці, які ще лишилися, змушені виходити звідти, пішки

Про це йдеться в ТСН.

Стовпи чорного диму, що їх видно за багато кілометрів, сповіщають, де тепер триває запекла війна. Там де було виробництво - торгові центри, в районі Житомирської траси, нині панує гнітючий пейзаж війни. Артилерійські канонади тут не припиняються ні вночі, ні світлою порою.

На відтинку в районі Макарова, швидкісна автодорога зі столиц- на Захід, геть не проїзна. Шлях та усе довкола розстрілює ворожа артилерія й танки. «Ворог почав працювати по нам танчиком», - каже боєць.

Той танк, один з орди кремлівських панцерників, що їх тепер ховають у лісах вздовж Житомирської траси. Тому, що розстрілює житлові багатоповерхівки, запевняє “Орел” - існувати залишилось недовго. «Ми його дістанем скоро, бо не перший день він уже працює по нам», - каже він.

У небі, просто серед білого дня, по кілька разів на добу тут з'являються ворожі ракети.

Із самого Макарова, що розташований за пів сотні кілометрів на захід від столиці, напередодні, сповістили силовики, повністю вигнали окупантів. «Безпечним його важко назвати. Як мінімум “зеленою” зоною там точно не пахне, тут постійно прилітає. Вона десь «оранжева», а інколи і «червона»", - каже доброволець Андрій.

Вулиці Макарова, нині - зовсім порожні. Ходити без зброї тут смертельно небезпечно. Наважуються вийти з укриттів одиниці, коли виникає життєва необхідність. « Не поїхав, але он кицьку прийшов забрав додому і людям хліб ношу», - розповідає місцевий.

«Там у нас бомблять навколо, у центрі. І там же не можливо вже жити», - додає місцевий Микола.

Російські окупанти не припиняють обстрілювати Макарів на Київщині

У середмісті Макарова кожен другий будинок тут, або зруйнований ущент, або згорів, після влучання. Будинок згорів вчора зранку. Кожен день у погребі приходилось сидіть. І вдень, і вночі», - розповідає Микола.

Та, навіть, погреби зі схованками вберегли не всіх місцевих. Аби у цивільних, було більше шансів - і на безпечну евакуацію, і на виживання посеред пекла, свою роботу, зі знищення окупантів, не припиняють - цілодобово робити на околицях Макарова, українські воїни. «Трошки попрацювали, зробили їм втрати. Ситуація стабільна. Особовий склад готовий виконувати бойове завдання», - каже військовий.

Бойове завдання - мінімум, кажуть воїни - спаливши, якомога більше загарбників із їхньою технікою, відкинути окупантів до кордону.

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