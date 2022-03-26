Звільнений з полону мер Славутича розповів про "домовленості" з російськими окупантами

Аби загарбники пішли з міста, всі цивільні особи мають добровільно здати будь-яку немисливську зброю.

Після того, як окупанти відпустили з полону мера Славутича, він звернувся до мешканців міста. Мер повідомив, що запевнив загарбників у тому, що в місті немає ні військових, ні зброї, тому ворог має піти з міста.

Про це пише Суспільне.

"Сьогодні зранку трошки опинився в полоні. Так буває, бо це війна. Я доповів, що тут тільки мирні, зі своїм прапором України. Ми під українським прапором і законодавством, всі ми тут, працюємо далі. Про що були розмови: якщо підтверджується, що тут немає військових, що ми не воюємо в місті, то ми залишаємось працювати самі, жодної окупаційної влади. Єдине, що окупанти привезуть свою гуманітарку. Але то наша справа що з нею робити, ми працюємо зі своїм гуманітарним штабом", — розповів мер Славутича.

Водночас міський очільник заявив, що всі цивільні особи мають добровільно здати будь-яку немисливську зброю.

"Щодо виявлення зброї: якщо в когось залишилась — від нас вимагають її здати. Ніхто не буде ошукувати наші будинки, але якщо є зброя — здаємо. Мова не іде про мисливську. У нас немає поліції і військових, тому ми маємо організуватись самі. Ми зробимо чергування самі, щоб не допустити мародерства", — зазначив мер під час виступу.

Нагадаємо, 26 березня російські окупанти вторгнулися до міста-супутника Чорнобильської атомної електростанції - Славутича у Київській області: танки заїхали у місто. Водночас місцеві мешканці вийшли на головну площу міста з українською символікою.

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