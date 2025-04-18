Звільнення села Надія: у Третій штурмовій розповіли нові подробиці

Війна в Україні / © ТСН.ua

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Чітке планування операції зі звільнення села Надія Луганської області дозволило взяти контроль над важливим населеним пунктом трохи більш, ніж за добу.

Про це повідомив заступник командира протитанкового батальйону Третього армійського корпусу з позивним «Тічер» у коментарі телеканалу «Ми Україна».

Він зазначив, що звільнення Надії відбувалося силами 1 штурмового батальйону та 2 механізованого батальйону 3-ї ОШБр.

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Не вдаючись у деталі планування, військовий наголосив, що українським бійцям знадобилося всього 30 годин, тобто трохи більше доби, щоб відновити контроль над цим населеним пунктом.

«Тічер» пояснив важливість звільнення цього села

«Там є лісовий масив, куди ворог має можливість затягуватись, накопичуватись і продовжувати подальші штурмові дії. Тобто зараз він цієї змоги немає і, я сподіваюся, не матиме», — зазначив він.

Нагадаємо, раніше командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький повідомив, що взяття Надії вартувало противнику двох місяців зусиль і двох стертих в «нуль» механізованих полків.