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Звільнення агрегатного заводу у Вовчанську: розвідник розповів раніше невідомі деталі

Звільнення агрегатного заводу у Вовчанську: розвідник розповів раніше невідомі деталі

Вовчанськ Харківської області

Звільнення заводу - це складна кількаетапна операція, до виконання якої були залучені великі сили.

Важливим етапом у звільненні агрегатного заводу у Вовчанську стало непомітне для ворога накопичення українських сил і засобів у районі проведення бойового завдання. 

Про це розповів командир підрозділу "Стугна" спецпідрозділу Тимура ГУР МО України з позивним Лінукс в ефірі національного телемарафону. 

"Це якраз класика операцій для спецпідрозділів. Це складна кількаетапна операція, до виконання якої були залучені великі сили: і безпілотних систем, і артилерії, і особового складу, який має досвід зачистки подібних будівель. Тож це було завдання для нас, і ми його виконали повністю", - зазначив розвідник. 

За його словами, одним з важливих факторів під час здійснення місії була чітка координація між задіяними у штурмі групами спецпідрозділу Тимура - "Стугна", "Парагон", "Юнгер", РДК, БДК, "Терор".

"Кожна з цих груп мала свою специфіку роботи, і загалом вдалось дотриматись цієї координації. Це завжди важливо в будь-яких підрозділах", - наголосив він. 

Нагадаємо, що очільник ГУР Кирило Буданов брав участь у звільненні Вовчанського агрегатного заводу на Харківщині.

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