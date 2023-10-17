Звільнення Андріївки: Білецький розповів, яку роль цей населений пункт відіграє в обороні Бахмута

Командир Третьої штурмової, засновник "Азову" та колишній народний депутат Андрій Білецький пояснив, чому Андріївка є стратегічно важливою для оборони сходу і навіть півдня України.

Андріївку варто розглядати не як якусь окрему операцію. Вона дуже важлива, як епізод української фази контрнаступу в безперервній, уже 11-місячній Бахмутській кампанії.

Про це Андрій Білецький розповів в інтерв'ю "Українській правді".

Він розповів, що у росіян були два плацдарми на півдні Бахмута. Вони давали можливість окупантам розвивати наступ на основну частину Донбасу, який зараз контролює Україна – Слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівка, Дружківка.

"Вони надзвичайно важливі з багатьох точок зору, тому що виводять на можливості діяти на півдні та створювати знову загрозу Харкову. Тобто, по-перше, нам треба було їх відсунути", - пояснив командир Третьої штурмової.

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Друге питання – те, що сама позиція росіян у Бахмуті не є надзвичайно стійкою. За словами Білецького, там є свої складнощі, пов'язані з тим, як влаштована мережа доріг.

Що стосується Андріївки, то, за словами військового, без контролю цього населеного пункту не було б можливе адекватне утримання й остаточне захоплення Кліщіївки нашими військами. Крім того, Андріївка дала можливість повністю вийти на залізничну колію, яка тягнеться з півдня Бахмута й уходить вниз убік Горлівки.

"А залізнична колія – це те, що називається у військовій справі "бар'єрний рубіж". Це легко обороняти і надзвичайно складно брати. Після втрати Андріївки росіяни втратили контроль над залізничною колією на всій протяжності: від самого Бахмута, від Кліщіївки й аж до Курдюмівки", - розповів командир.

Після цього, каже Білецький, у росіян на півдні Бахмута повністю втрачені будь-які можливості для контрнаступу.

"Тепер ми знаходимося в зручній оборонній позиції, ми контролюємо залізничну колію, ми там стоїмо і маємо можливості спокійно відбивати будь-які атаки. Тобто повторення оцього походу, умовно кажучи, на Костянтинівку – Дружківку в найближчій конфігурації воно неможливо", - додав військовий.

Зазначимо, що Андріївка розташована за 10 кілометрів від Бахмута. Вона входить до Іванівського старостинського округу, який охоплює села Іванівське, Андріївка, Кліщіївка, Берхівка та селище Хромове.

Нещодавнє просування ЗСУ на південь від Бахмута спричинило знесилення оборонних підрозділів Росії в цьому районі, адже під час звільнення Андріївки та Кліщіївки ЗСУ знищили боєздатність елітних частин РФ. Про це розповів детальніше командир 2-го штурмового батальйону третьої окремої штурмової бригади ЗСУ Дмитро Кухарчук.

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