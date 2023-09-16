Звільнення Андріївки відкриває ЗСУ можливість просуватися у двох напрямках — експерт

Українська армія зробила важливий крок, щоб витіснити росіян з Бахмута.

Після звільнення села Андріївки на Донеччині Збройні сили України отримали можливість для успішного просування у двох напрямках.

Таку думку в суботу, 16 вересня, висловив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан в ефірі “24 каналу”.

За його словами, підрозділи української армії тепер можуть рухатись уздовж залізниці на південь до Горлівки через Курдюмівку чи на північ до Бахмута.

“Залізниця – це хороший рубіж для оборони або для наступу”, - пояснив Роман Світан.

Експерт переконаний, що ЗСУ витіснять росіян з Бахмута.

“Там працює 3 штурмова бригада. Це мотивовані та професійні бійці. Потрапити в цю бригаду не так просто, бо в них своя особлива система рекрутингу. Саме тому ця бригада ефективно виконує свої завдання”, - наголосив він.

Нагадаємо, Сили оборони України завдяки штурмовим діям взяли під контроль Андріївку Донецької області. Офіційно звільнення населеного пункту від російських окупантів підтвердили 15 вересня в Генеральному штабі Збройних сил України.

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