Звільнення Харківщини деморалізувало окупанта, і це допомагає тіснити його на Херсонщині

Хоча від ворога територію зачищають, та там все ще небезпечно.

Про всі успіхи на Півдні наразі говорити не можуть, адже це небезпечно для підрозділів та мирного населення в селах, які звільняють. Бо ворог одразу активізує свої обстріли після полишення наших територій.

Очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони «Півдня» Наталя Гуменюк розповіла в ефірі «Єдиного марафону» про оперативну ситуацію у цьому регіоні. «Ми потісняємо ворога і це їх дуже деморалізує, їх стан внутрішній підіріваний успіхом наших військ на Харківщині, вони обмінюються поміж собою новинами і тим, що вони відчувають на собі. Той вогневий вплив, вогневий контроль, який ми забезпечуємо майже над усією окупованою Херсонщиною», - заявила вона.

Вона додає, що хоча від ворога територію зачищають, та там все ще небезпечно. «Дуже багато територій наразі і заміновано - це сюрпризи, які полишив ворог по собі, коли відступав», - каже вона.

Вона додала, що успіх українських військ, за яким спостерігали в усьому світі, був ретельно спланований, тож і надалі будуть діяти так само. «Перед тим, як розпочався контрнаступ були підтягнуті дуже потужні резерви саме на Південний напрямок, той маневр, який був спланований генеральним штабом спрацював», - каже Гуменюк.

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