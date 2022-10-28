Звільнення Херсона: експерт пояснив, чи очікувати від окупантів "жесту доброї волі"

Окупований Херсон має велике стратегічне значення для військ Росії, тому не варто сподіватися на їхній "жест доброї волі" - відступ. Українська армія може або спробувати звільнити місто з боями, або взяти в облогу.

Таку думку висловив військовий експерт Петро Черник на Youtube-каналі ТСН.

Експерт пояснив, які можливості відкриє перед ЗСУ звільнення Херсона:

"Як тільки ми виходимо на ту лінію, то помаленьку, кілометр за кілометром, підтягуємося з можливістю ураження нашими реактивними системами залпового вогню Перекопського перешийку. А це головна лінія постачання їхніх паливно-мастильних матеріалів. Незважаючи на те, що Кримський міст "втопився", там одна залізнична нитка є робочою... Як тільки ми той перешийок візьмемо під вогневий контроль, південне угруповання задихнеться".

Тому Черник висловив переконання, що "жесту доброї волі по Херсону не буде".

"Будуть бої, питання - якого характеру? Категорично проти лобових атак. Стою на позиції, що облога - найкращий спосіб відтискати звідти противника. А облога може тривати тижнями, і навіть місяцями", - зазначив він.

Військовий експерт наголосив, що окупанти налаштовані серйозно:

"Наводили баржі і будуть намагатися далі наводити баржі (переправу через Дніпро - ред.). Пустили трубу, через яку намагаються прокачувати всі необхідні паливно-мастильні матеріали. Це є ознакою того, що вони серйозно ставляться до утримання правого берега Херсонщини і самого Херсона. На мій погляд, битва на нас таки чекає".

На думку Черника, українці після кількох вдалих операцій ЗСУ "дещо завищили планку очікування від наших Збройних сил".

"Треба планку різко понижувати, бо воює не танк, не літак, не гармата - воює людина. Наш воїн - безцінний. "Жуковщина", яка прийнята у них, в нас не може бути по суті", - заявив він.

Нагадаємо, у Херсонській області військові РФ вибудували кілька ліній оборони як на правому, так і на лівому березі Дніпра. Угруповання російських військових у Херсоні зараз оцінюється в цифру від 20 до 25 тисяч, РФ має суттєві проблеми з їхнім забезпеченням.

Загарбники евакуювали так звані "державні" установи з Херсона. За наявною інформацією, на тимчасово окуповану територію Криму вивезли працівників та майно банків і пенсійного фонду. Також місто залишили відомі херсонські колаборанти Володимир Сальдо і Кирило Стрємоусов.

Голова Міноборони Олексій Резніков повідомив, що ЗСУ взяли під контроль усі переправи. За його словами, окупанти не зможуть вивести війська з Херсона, як вони зробили це на Харківському напрямку.

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що російські окупанти в Херсоні перевдягаються в цивільний одяг і готуються до вуличних боїв.

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