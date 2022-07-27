Звільнення Херсона та помста РФ: Жданов розповів про наслідки знищення Антонівського мосту

За словами експерта, якщо міст було знищено або виведено з ладу, то окупанти найближчими днями посилять ракетні удари по цивільних об'єктах України.

Військовий експерт Олег Жданов прокоментував ймовірне знищення або виведення з ладу Антонівського моста в окупованому Херсоні.

Про це він написав у Telegram.

Жданов підтвердив, що ЗСУ здійснили обстріл Антонівського мосту. За його словами, по об'єкту було завдано ударів, але ступінь пошкоджень наразі невідомий. Результати роботи українських артилеристів буде видно вже зранку.

Також читайте Окупанти збираються будувати понтонну переправу поблизу Херсона через "проблеми" з Антонівським мостом

"Його знищення є першочерговою задачею для подальшого вибиття противника з правого берегу Дніпра та звільнення Херсона. Неможливість використовувати Антонівський міст сильно ускладнить логістику противнику, що не дасть їм змоги в повній мірі підживлювати свої угрупування навколо Херсона", – каже Жданов.

Експерт пояснив, що якщо міст було знищено або виведено з ладу на довготривалий термін, то окупанти найближчими днями посилять ракетні удари по цивільних об'єктах України. Тому Жданов закликає українців не нехтувати повітряними тривогами.

Раніше австрійський військовий аналітик, експерт із застосування бойової авіації Томас Купер писав, що знищення Антонівського мосту під Херсоном не означає автоматичний "кінець" окупації Росією Херсонщини. На думку експерта, Антонівський залізничний міст є важливішим для росіян за Антонівський автодорожній міст.

Нагадаємо, що ЗСУ, ймовірно, вгатили по Антонівському мосту у Херсоні. Ця новина зустріла бурхливу реакцію серед українського народу. ТСН.ua зібрав останні пости.

Читайте також: