Звільнення Херсона та життя після травми: історія героя, який отримав біонічний протез від Favbet

Компанія Favbet у межах проєкту «Люди майбутнього» профінансувала встановлення сучасного біонічного протеза одному з пацієнтів львівського центру «Незламні». Ним став 31-річний військовослужбовець із Маріуполя В’ячеслав Смислов.

Видання Sportarena опублікувало фільм про історію В’ячеслава.

В’ячеслав Смислов – український військовослужбовець та батько трьох дітей. Народився та виріс у Маріуполі, у 2015-му приєднався до лав ЗСУ, щоб захищати рідне місто від російської агресії.

Під час повномасштабного вторгнення В’ячеслав був штурмовиком у 28-й бригаді, з нею серед перших увійшов до Херсона, а пізніше – стримував «вагнерівців» на Бахмутському напрямку, де й отримав поранення від ворожого дрона. Як наслідок – численні травми та втрата лівої руки нижче ліктя. Після тривалої реабілітації потрапив до центру «Незламні», де йому запропонували отримати біонічний протез за підтримки компанії Favbet.

Сьогодні таких протезів в Україні всього 20.

Зараз В’ячеслав повернувся до мирного життя та разом із дружиною займається вихованням дітей. Однак мріє повернутись на поле бою, щоб зустріти перемогу з побратимами.

«Слава Смислов – справжній кіборг, і для мене особисто – приклад великої незламності», – каже Микита Дмитрулін, журналіст видання Sportarena.

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