Звільнення Херсонської області: експерт розповів, як відступає армія Росії

Російські окупанти в Херсонській області не забезпечили собі впорядкований відступ на лівий берег Дніпра. Збройні сили України захоплять багато ворожої техніки і полонених.

Про це розповів військовий експерт Олександр Коваленко на Youtube-каналі ТСН.

"Вони не зможуть забезпечити впорядкований відхід з правого на лівий берег. Зараз ми вже бачимо, що Збройні сили України, просуваючись вглиб правобережної Херсонщини, мають досить суттєвий обмінний фонд, тобто полонених, захоплюють в полон окупантів, мають трофейну техніку - танки Т-62, важкоброньовану і легкоброньовану техніку... Досить проблематично евакуювати танки в тій кількості, які є на правому березі. Тому найближчим часом ми будемо бачити, що в нас будуть з'являтися як полонені, так і російська техніка в достатньо серйозній кількості, особливо гусеневого типу", - заявив експерт.

За його словами, російські військові втікають невпорядковано - "на деяких локаціях це відбувається хаотично, вони навіть не розуміють, що відбувається насправді".

"Система зв'язку, система управління не завжди в них працює ефективно. Тому деякі підрозділи вже знаходяться в ізоляції", - пояснив він.

Як зазначив Коваленко, логістика окупантів на правому березі залежала від Антонівського мосту - залізничного і автомобільного, а також Новокаховського. Крім того, важливий був також Дар'ївський міст через Інгулець та інші.

"Коли вперше по них почали завдавати удари Збройні сили України, вже було зрозуміло, що росіянам найближчим часом доведеться тікати. Але ситуація на правому березі Херсонщини була зрозуміла ще у липні нам, але не їм. Вони там залишалися до листопада. Це їм коштувало досить серйозних втрат - як особового складу, так і техніки. Вони залишили там свої підрозділи на чотири місяці у суїцидально-патовій ситуації, і виходять зараз з ганьбою, з великими втратами не тільки особового складу і техніки, а ще й репутаційними", - наголосив військовий експерт.

Нагадаємо, за інформацією Головного управління розвідки Міноборони, на правому березі Дніпра наразі можуть перебувати до 20 тисяч окупантів - понад половина угруповання, яке дислокувалося на правобережжі.

Російський військовий блогер Alex Parker Media повідомив, що окупанти у паніці залишають Херсон, а на лівому березі також панує анархія. Через влучні обстріли ЗСУ окупанти втікають якнайдалі від річки Дніпро. Як зазначив блогер, командування ЗС РФ думало, що має близько тижня на спокійне виведення всіх військ, але Україна зіпсувала ці плани.

Російські блогери також повідомляли про паніку серед окупантів, зокрема й про те, що військові ЗС РФ намагаються перебратися на лівий берег "на всьому, що може плавати" та "ледве не б'ються за човни".

Своєю, чергою, міноборони Росії заявило, що нібито втрат особового складу, озброєння, військової техніки російського угруповання військ під час переходу на лівий берег Дніпра немає. Більше того, за словами пропагандистів, "жодної одиниці військової техніки та озброєння на правому березі Дніпра не залишено".

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