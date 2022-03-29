Звільнення Ірпеня й контрнаступ ЗСУ на окремих напрямках: яка ситуація на Київщині та в столиці вранці 29 березня

Звільнення Ірпеня й контрнаступ ЗСУ на окремих напрямках: яка ситуація на Київщині та в столиці вранці 29 березня

У Києві ніч проти 29 березня минула спокійно.

В Україні триває 34 доба війни, яку розпочала Росія. Окупанти, для яких Київ є однією з головних цілей, безуспішно намагаються зайняти позиції, з яких можна було б атакувати або оточити столицю. Так, напередодні, 28 березня, українські захисники звільнили Ірпінь від російських окупантів, нині тривають зачистки.

Найгарячішими точками в області є Бучаський, Броварський райони і північ Вишгородського району. Як минула доба у Києва та області, йдеться в матеріалі ТСН.ua.

Звільнення Ірпеня

Надвечір 28 березня українським військовим вдалося звільнили Ірпінь від російських окупантів. Наразі місто перебуває під повним контролем Збройних сил.

Станом на ранок 29 березня, за даними мера міста Олександра Маркушина, на території Ірпеня, яку захопили росіяни, проводяться зачистки, бо вона майже вся замінована. Є дуже багато розтяжок, але вони поставлені непрофесійно. Також є підозра про замінування тіл загиблих містян російськими окупантами.

Своєю чергою, радник голови МВС Вадим Денисенко під час телеарафонувранці 29 березня повідомив, що в Ірпені вночі знову стався обстріл.

"Вночі, на жаль, відбувався знову обстріл. Ми чули, що працювала реактивна артилерія", — наголосив він.

Водночас у Міноборони попереджають, що наразі повертатися мирним мешканцям до Ірпеня ще небезпечно, адже ворог може вдарити в найнеочікуваніших місцях.

Крім того, коментуючи звільнення Ірпеня від російських загарбників, президент Володимир Зеленський зауважив, що українські військові на Київщині повертають контроль над українською територією. За словами президента, окупантів відштовхують від Ірпеня і Києва, проте говорити про безпеку в цій частині області зарано. Бойові дії тривають.

"Російські війська утримують під своїм контролем північ Київщини, мають ресурси і живу силу, намагаються відновлювати розбиті підрозділи. Рівень їхніх втрат навіть у 90% не є для них аргументом, щоб зупинятись. Сотні, сотні одиниць спаленої і залишеної ворожої техніки не переконують їх, що так буде з кожним", - висловився Зеленський.

Де тривають бої

За даними поліції області, бойові дії тривають по всій території Бучанської, Макарівської, Ірпінської, Бородянської та Дмитрівської громад. Окупанти гатять "Градами" у Вишневому, Софіївській Борщагівці, Святопетрівському та Макарові. Протягом 28 березня там були загиблі і постраждалі.

Найнебезпечніші напрямки на Київщині

Російські окупанти у Київській області зосереджується на утримання окупованих територій, підготовці до відновлення наступальних операцій та намагаються відновити боєздатність підрозділів, яких знищили українські військові протягом першого місяця війни. Станом на зараз, як повідомляє голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Павлюк, найнебезпечнішими напрямками є:

Житомирська траса,

Буча – Ірпінь – Гостомель,

Немішаєве,

Дмитрівська громада,

Макарівська громада,

північ Вишгородського району

території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської, Великодимерської громад.

Де ситуація контрольована

Обстрілів немає і ситуація контрольована наразі у Білоцерківському, Бориспільському, Фастівському та Обухівському районах. Водночас на Фастівщині 28 березня в результаті вибуху пошкоджено будинок. За попередньою інформацією, потерпілих немає.

Крім того, за даними Генштабу, захисники столиці на деяких напрямках здійснюють контратаки.

Ситуація по районах Київщини

Бучаський район:

Макарівська громада - обстріли.

Гостомель та Ірпінь - тривали бої.

Борщагівська та Вишнівська громади - ракетні удари.

Бородянська, Гостомельська, Дмитрівська громади - переміщення ворога.

Бучанська та Немішаївська громади - ворог окопався.

Село Святопетрівське - обстріли, є поранені серед цивільного населення.

Майже в усіх громадах району зруйнована інфраструктура.



Броварський район:

Протягом дня ворог обстрілював із з артилерійських систем населені пункти.

У Баришівській, Калитянській та Великодимерській громадах - ворожа техніка.

Село Мокрець - ворог намагається закріпитися.

Багато зруйнованої інфраструктури та пошкоджених будинків.

Вишгородський район:

В Іванківській, Димерської та Поліської громадах гуманітарна катастрофа.

Славутич повністю ізольований окупантами.

Яка ситуація в Києва

Ніч проти 29 березня в українській столиці, за даними КМДА, минула спокійно. Працює інфраструктура міста: комунальники, транспортники, медики та рятувальники. Містянам надаються усі комунальні послуги.

У Києві та Київській області від 28 березня комендантська година розпочинатиметься на 60 хвилин пізніше, і відповідно закінчиться на 60 хвилин раніше. Так, комендантська година триватиме щоночі від 21:00 до 06:00

Під час комендантської години без спецперепусток заборонено пересування містом. Виходити можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття. Цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці у період комендантської години без спецперепустки, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога.

Містян закликають закликають і вдень не пересуватися Києвом без нагальної потреби, дотримуватися правил комендантської години та не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу й одразу спускатися до укриттів. Наразі у столиці до Wi-Fi підключено майже 700 укриттів, що дозволить школярам активно долучитися онлайн навчання.

Водночас через пожежну небезпеку у Києві людям заборонено відвідувати лісопаркові зони поза межами житлових масивів. Також діє жорстка заборона на спалення сухостою, порушення закону карається чималим штрафом.

Нагадаємо, ворог накрив "Градами" житловий масив із багатоповерхівками в передмісті Києва.

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