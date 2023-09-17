Звільнення Кліщіївки: стало відомо, які можливості відкриваються перед ЗСУ

Українські військові здобули для себе плацдарм, коли звільнили від російських окупантів Кліщіївку. Це допоможе продовжити наступальні дії.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

За його словами, звільнення населеного пункту дає ЗСУ ряд переваг над російськими окупантами.

"Перш за все це контроль логістичних маршрутів, які забезпечують різними типами постачання місто Бахмут. Окрім цього, це оголення флангів, зокрема, південного, що дозволить нам в подальшому більш зручніше просуватися вглибину порядків противника, а також завдавати більш точних та більш глибших вогневих ударів, використовуючи артилерійські системи та інше озброєння, яке у нас є", - наголосив Ілля Євлаш.

Він також додав, що після звільнення населеного пункту, ЗСУ продовжать закріплятися на місцевості та проводити стабілізаційні дії з розмінування.

"Наші підрозділи на цьому напрямку завдали дуже потужного ураження низці російський окупаційних підрозділів, а саме – десантним підрозділам, батальйону "Ахмат" з "кадирівцями", Шторм-зет з російськими злочинцям, ГРУ Генштабу РФ, а також розбили та завдали потужних ударів мотострілецьким підрозділам окупаційної армії", - додав Євлаш.

Нагадаємо, що українські штурмовики розповіли, під чиїм контролем Кліщіївка.

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