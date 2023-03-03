Звільнення Криму близько: в Євпаторії росіяни риють окопи вздовж всієї лінії пляжу

В окупованій росіянами Євпаторії військові РФ по всьому узбережжю риють окопи.

В Євпаторії російські окупанти по всьому узбережжю почали рити окопи. Місцеві мешканці нарікають на те, що сезон відпочинку, який наближається, військові РФ зривають.

Відповідне відео з’явилося в соцмережах.

На кадрах видно, як в декількох метрах від пляжу окупанти риють окопи, укріпляють їх досками та встановлюють гнізда для кулеметів. За словами місцевого мешканця, обгрунтовували будівельні роботи росіяни спочатку реконструкцією набережної. Но вже згодом все стало зрозуміло.

“Про який сезон у Криму можна говорити. Як курортник потрапить на море, якщо тут все в окопах на 200 кілометрів? І так весь західний Крим”, - зазначає чоловік.

Фото: Скріншот

Нагадаємо, що Україна не може звільняти Крим тим шляхом, який був вибраний та ухвалений в указі 2021 року.

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