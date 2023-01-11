Звільнення Криму: генерал США розповів, яка для цього потрібна зброя

Раніше Бен Годжес говорив, що ЗСУ деокупують Крим до серпня 2023 року.

Колишній командувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес раніше говорив, що Збройні сили України до лютого 2023 року створюватимуть умови для операції зі звільнення Криму, а вже влітку цього року їм вдасться деокупувати півострів.

В інтерв’ю "24 Каналу" він розповів, яка зброя необхідна Україні для звільнення півострова від окупантів.

"Мовиться про далекобійну точну зброю та про можливість ізолювати Крим. Там по суті є лише дві дороги – Керченський міст та так званий сухопутний міст, який йде через Маріуполь та Мелітополь. Якщо Україна переріже ці два шляхи постачання для російських сил, знищить логістику, і заблокує Севастополь для російського чорноморського флоту – тоді будуть всі умови, щоб звільнити Крим. Тобто коли ви матимете ATACMS, Grey Eagle, Reaper та інші дальнобійні точні системи, а також системи для захисту цивільного населення та інфраструктури від російських ракетних атак. І, звичайно, коли будете мати достатню кількість бронетехніки, щоб завершити сухопутні операції", - зазначив він.

Деокупація Криму

Бен Годжес зазначив, що Сили оборони України, які наступають на півдні та на сході можуть ізолювати Крим та перерозподілити HIMARS та іншу високоточну зброю великої дальності так, щоб завдати руйнівних ударів по логістичній системі ЗС РФ. На його думку, контрнаступ ЗСУ має ізолювати тимчасово окупований Крим і позбавити ЗС РФ постачання, яке зараз триває через Кримський міст.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що повернення Криму відбудеться військовим шляхом 2023 року.

Військовий експерт Павло Нарожний говорить, аби звільнити окупований Крим, потрібно знищити логістику росіян, аеродроми та Чорноморський флот. І коли їхні ресурси будуть вичерпані – можна наступати.

Читайте також: