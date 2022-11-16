Звільнення Криму воєнним шляхом є малоймовірним: генерал Міллі назвав альтернативу

Міллі вважає можливим політичне рішення з відходом росіян з Криму.

Звільнення Криму воєнним шляхом є малоймовірним, водночас можливе політичне рішення про відхід росіян з українського півострова.

Таку думку голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі висловив на пресконференції 16 листопада за результатами "Рамштайну-7".

Він зазначив, що суто з військового погляду вибити російські війська з України фізично – дуже складне завдання, яке неможливо виконати у найближчі кілька тижнів.

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"З військового погляду ймовірність української військової перемоги, яка визначається як вигнання росіян з усієї України, включно з Кримом, ймовірність того, що це станеться найближчим часом, невисока", – сказав Міллі.

"Політичне рішення з відходом росіян з Криму може бути. Це можливо", – додав американський генерал.

Нагадаємо, за прогнозами американського генерал-лейтенанта Бена Годжеса, до січня 2023 року Україна може деокупувати Маріуполь та Мелітополь, після чого почнеться звільнення Криму.

Годжес вважає, що ЗСУ можуть деокупувати Крим до кінця літа 2023 року за умови, що Захід постачатиме все необхідне озброєння.

Зазначимо, голова української розвідки Кирило Буданов заявляв, що звільнення Криму відбудеться лише військовою силою, і це станеться 2023 року.

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