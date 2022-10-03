Звільнення Лимана дає змогу здійснювати вогневий контроль над важливими ділянками й шляхами - речник Нацгвардії

Звільнення Лимана на Донеччині дає змогу Збройним силам України здійснювати вогневий контроль над важливими ділянками й шляхами на цьому напрямку, які, зокрема, ворог використовував для спроби наступу на Слов’янськ.

Про це розповів речник Нацгвардії Руслан Музичук.

"Відрізані й деякі шляхи постачання і порушена логістика, що зменшило наступальний потенціал противника на цій ділянці фронту. Перед цим поблизу Лимана ЗСУ та Нацгвардія звільнили декілька населених пунктів, зокрема Ямпіль. Українські військові захопили як трофеї авто- та бронетехніку противника, деякі види озброєння, набої та боєприпаси", - розповів він.

Зараз у звільненому Лимані гвардійці залучені до проведення стабілізаційних дій та контрдиверсійних заходів. Спільно з правоохоронцями вони перевіряють інформацію про можливе місце розташування залишків окупаційних військ.

У суботу, 1 жовтня, стало відомо, що Збройні сили звільнили Лиман у Донецькій області. Українські військові встановили державний прапор на в'їзному знаку до міста.

Нагадаємо, сапери проводять розмінування Лимана, наразі в місті дуже небезпечна ситуація.

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