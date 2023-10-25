Звільнення лівобережжя Херсонщини: розвідка назвала вирішальний фактор

Вирішальним фактором звільнення лівого берега Херсонської області є інтенсивне використання військовими артилерії.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, опублікованому на сторінці Міністерства оборони Британії.

"Початкові дані свідчать про те, що Росія зберегла значний артилерійський потенціал у радіусі дії річки", - наголосили західні розвідники.

Також вони підтвердили активізацію боїв біля лівого берега Дніпра.

"За останній тиждень активізувалися бої біля берегів пониззя Дніпра. Україна надала більшого пріоритету операціям у цьому секторі, будуючи невеликі плацдарми на східному березі, який вона контролювала з літа. Росія, ймовірно, була напоготові щодо можливих атак через річку, відколи вона відвела свої сили із західного берега 12 місяців тому", - йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, цей район перебуває під контролем новоствореної 18-ї загальновійськової армії. Перед тим там дислокувалися деякі підрозділи, які були відведені на Оріхівський напрямок на схід.

Нагадаємо, 25 жовтня Інститут вивчення війни повідомив, що українські диверсанти захопили ділянку дороги на лівому березі Херсонщини.

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