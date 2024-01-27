Звільнення лівого берега Херсонщини: Гуменюк повідомила про "тахікардію" в окупантів

На півдні ворог продовжує безглузді штурми, які не мають успіху та просування.

Російські війська збільшують, а потім зменшують кількість штурмів на півдні. ЗСУ спостерігають "тахікардію" у ворога.

Про це в етері телемарафону "Єдині новини" повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Ми продовжуємо нищити те, що ворог підтягує, і саме тому вони змушені передислоковувати свою артилерію. За минулу добу вибито сім гармат з нашого напрямку, і це - серйозний удар по їхній спроможності далі бути боєготовими на цих позиціях", - зазначила речниця.

Вона також зазначила, що у таких погодних і бойових умовах, через надзвичайний тиск ворога, складну логістику оборонцям України надзвичайно важко працювати, проте ця робота триває попри труднощі.

Раніше Гуменюк повідомила, що окупанти стягують на Херсонщину піхотинців та десантників.

Аналітики зазначили, що у Росії з кадрових військових формують десантно-штурмові бригади, що дятимуть як спеціалізовані підрозділи для десантування і розвідки в тилу українських ліній оборони.