Звільнення лівого берега Херсонщини може стати тим успіхом, якого у ЗСУ не було влітку - експерт

Російські війська задіяли резерви і намагаються просуватися на півдні та сході України. На лівому березі Херсонщини ЗСУ тримають оборону.

Про це в етері телеканалу FREEДОМ заявив військовий аналітик Іван Ступак.

"Вони намагаються ліквідувати це просування та повернутися до вихідних позицій, як це було в червні 2023 року, тобто вирівняти лінію. Єдиний напрямок, де росіяни поки що не наступають, я сподіваюся, і не вийде, — це лівий берег Херсонської області, де українці тримають, активно використовують FPV-дрони, перекидають свої війська на лівий берег. На жаль, втрати в катерах, у човнах, але, з усім тим, росіянам поки що не вдається вибити українців. Тому ми віримо, що лівий берег стане тим успіхом, якого в нас не було влітку-восени 2023 року", — сказав військовий аналітик.

Він вважає, що деокупація лівого берега Дніпра в Херсонській області відкриє для Сил оборони нові можливості.

"Моє таке бачення: якщо нам вдасться хоча б дійти до Скадовська, то це буде дуже серйозне досягнення для нас. Тобто це буде серйозна загроза для Криму, тобто в Криму почнеться нове "вибухове життя", — сказав додав він.

Водночас він додав, що просування Сил оборони України йде важко, оскільки там сконцентровано дуже багато російських військ й велика кількість техніки.

На думку військового аналітика, наступ російської армії взимку пояснюється таким фактором, як президентські вибори в РФ.

"І я бачу, що на багатьох напрямках, там, де взагалі раніше не планувався російський наступ, іде рух. Як мені здається, пообіцяли російським командувачам на цих напрямках, що хто швидше зробить якийсь результат, той отримає перед виборами чергові звання", — вважає Ступак.

Нагадаємо:

17 листопада Генштаб вперше офіційно підтвердив, що українські сили успішно закріпилися на кількох плацдармах на лівому березі Херсонщини. Там постійно тривають важкі бої, а росіяни перекидають свої сили з інших напрямків.

Присутність українських військових на лівобережжі Херсонської області визнали і представники окупаційної влади.

Росіяни ж, за даними української сторони, зазнають великих втрат і змушені перекидати підрозділи з інших напрямків.

За останніми даними аналітиків, ЗСУ відбили весь острів Великий Потьомкінський, що на південний захід від Херсона.

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