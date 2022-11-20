Звільнення Луганщини: у ЗСУ повідомили про передумови для операції з деокупації

Деокупувати Луганську область швидко командування ЗСУ намірів не має, оскільки на цьому напрямку окупанти давно укріпилися за рахунок бойовиків так званої "ЛНР" та сил, які раніше перебували у Харківській області.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"У ворога там було утворення це так зване "ЛНР", яке він використовував як плацдарм для підготовки нападу на нас, до того ж, створивши там цей корпус так званої "народної міліції ЛНР". Він під керівництвом російського офіцерського складу готувався до війни постійно, тренувався, ще під час Операції об'єднаних сил", - сказав Сергій Череватий.

За його словами, окупанти на Луганщині встигли підготуватися також в інженерному плані.

Сергій Череватий повідомив, що частину ворожих військ після відступу з Харківської області та Лимана у Донецькій області перекинулу на Луганщину.

Через це ЗСУ на цьому напрямку не йдуть у лобові атаки. Українські підрозділи атакують ворога високоточними ударами, а потім оперативно переходять до контратак.

"Ми максимально їх вражаємо спочатку вогнем, у тому числі високоточними боєприпасами, і тільки з’являється можливість, як це було останнього разу у Макіївці, ми звільняємо доволі швидко. Просто для цього потрібен час", - сказав Череватий.

Напередодні повідомлялося, що окупанти збільшують кількість блокпостів та посилюють охорону в Луганській області.

Актуальна ситуація на Луганщині: що відомо

У Луганській області ЗСУ звільнили 12 населених пунктів.

На тимчасово окупованих територіях Луганщини ворог вивозить до Чечні так званих "важких" підлітків. Вони збираються їх "перевиховувати".

Голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай також повідомив, що росіяни перекидають на Луганщину десантників із Херсонського напрямку.

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