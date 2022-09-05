Звільнення Луганської області розпочнеться з Ізюмського напрямку — Гайдай

З Ізюмського напряму надходять позитивні новини, з яких розпочнеться звільнення Луганської області.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай вважає, що ключовий етап звільнення Луганщини від російських окупантів розпочнеться з Ізюмського напрямку, де є певні успіхи ЗСУ.

Про це він повідомив у Телеграм.

За словами Гайдая, наразі надходять певні позитивні новини з лівого берега Сіверського Донця на Ізюмському напрямку. Для Луганської області це "перші ластівки майбутніх добрих новин". Вони можуть стосуватися процесу деокупації області.

"Перші ластівки довгоочікуваного процесу звільнення, деокупації наших населених пунктів, вони є. Ми можемо на лівому березі річки Сіверський Донець бачити деякі позитивні новини дій наших військ. Конкретніше — це Ізюмський напрям", — заявив Гайдай.

Нагадаємо, у відеозверненні президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ просунулися на напрямку "Лисичанськ – Сіверськ", також є звільнений населений пункт на Донеччині.

Недозахоплення Луганщини: рашистам не по зубах окупувати весь регіон. Сергій Гайдай у ТСН

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