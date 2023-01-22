Звільнення Мелітополя: генерал США назвав пріоритетний і дуже важливий крок для деокупації міста

Якщо перерізати дорогу через Маріуполь і Мелітополь, то Крим стане ізольованим для логістики російської армії, впевнений генерал США.

Колишній командувач американської армії у Європі генерал Бен Годжес вважає, що для деокупації Мелітополя потрібно припинити рух російської логістики через Маріуполь і Мелітополь до Криму.

Таку думку Годжес озвучив в інтерв'ю NV.

"Дорога через Маріуполь і Мелітополь до Криму – це так званий сухопутний міст, який з'єднує півострів з материком. Тому українські сили повинні мати можливість руйнувати їх, завдати удару по логістиці, транспорту, залізницях, штабах уздовж цього сухопутного мосту - чи то в Мелітополі, чи то в Маріуполі, чи то десь посередині між ними", – пояснив генерал.

Ситуація у Мелітополі

Російські окупанти масово звозять тіла своїх загиблих солдат до місцевого моргу у Мелітополі, він переповнений. Це стається після кожної "бавовни" у місті.

Тим часом російські найманці та спецслужби почали перевдягатися в цивільний одяг у Мелітопол, видаючи себе за місцевих мешканців. Таким чином окупанти вишукують місцевих партизанів.

Нещодавно поблизу Мелітополя знищено кілька пунктів дислокації окупантів. Мер міста Федоров повідомив, що вибухи також пролунали напередодні - стався вибух авто одного з місцевих топ-гауляйтерів.

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