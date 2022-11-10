Звільнення Миколаївщини: Кім розповів, коли можна повертатися до деокупованих населених пунктів

До деокупованих населених пунтків поки не пускають ані делегації, ані журналістів через небезпеку.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім прокоментував стрімке просування ЗСУ на півдні і звільнення низки населених пунктів, про деокупацію яких повідомляли самі військові в соцмережах.

Про це Кім розповів у своєму відеозверненні.

"Є багато хороших новин. Наразі регіон готується до відновлення - підключення електрики, теплопостачання, відправлення гуманітарної допомоги, ліків", - сказав він.

Кім закликав зберігати мовчання щодо руху наших військових. За його словами, до деокупованих населених пунктів поки не пускають ані делегації, ані журналістів через небезпеку.

Голова ОВА закликав жителів нещодавно деокупованого міста Снігурівка на Миколаївщині та інших населених пунктів, які виїхали під час окупації, не поспішати повертатися додому.

Нагадаємо, 10 листопада стало відомо, що ЗСУ під час контрнаступу звільнили 12 населених пунктів на межі Херсонської та Миколаївської областей.

Зокрема, в соцмережах з'явилася відео, що ЗСУ звільнили від окупантів місто Снігурівка, що в Миколаївській області. Проте цю інформацію має ще підтвердити Генштаб ЗСУ.

Також ЗСУ звільнили від окупантів Киселівку на Миколаївщині. Там розташований водогін, що забезпечує водою обласний центр, тому скоро у Миколаєві з'явиться вода.