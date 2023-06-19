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Звільнення П'ятихаток: українські захисники поділилися першим відео з населеного пункту

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Звільнення П'ятихаток: українські захисники поділилися першим відео з населеного пункту

П'ятихатки звільнили від армії РФ 18 червня 2023-го. / Фото: Associated Press

Село на Запоріжжі деокупували 18 червня.

Українські захисники поділилися першим відео зі деокупованих П'ятихаток Запорізької області. Село було окуповане росіянами у березні 2022-го. 

Відео оприлюднили у своєму Telegram-каналі Сухопутні війська ЗСУ. 

На відео - бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади 2 ОСБ, які брали участь у звільненні населеного пункту.

"Сьогодні, 18 червня, силами 128-ї гірсько-штурмової бригади 2 ОСБ було вибито рашистів з населеного пункту П'ятихатки. Рашисти тікали, кидаючи техніку, боєприпаси, зброю", - розповіли українські оборонці. 

Як повідомлялося, під час двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках було звільнено вісім  населених пунктів: Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне, Пятихатки", - написала заступниця міністра оборони. 

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Дата публікації
Перегляди
4658
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