Звільнення півдня може тривати декілька місяців: військовий експерт пояснив чому

Військовий експерт Сергій Згурець припустив, українська наступальна операція на півдні може тривати від декількох тижнів до місяців.

Як він пояснив, протяжність лінії південного фронту сягає понад 100 км, тому, найімовірніше, швидкого звільнення окупованих територій не варто чекати.

Про це Сергій Згурець написав колонку для "Еспресо".

"Сьогодні в результаті контрнаступальних дій ЗСУ взяли під повний вогневий контроль всі логістичні шляхи окупантів на Херсонщині. Відбуваються позиційні бої, ворог деморалізований, проте намагається чинити опір. За повідомленнями Генштабу, втрати ворога із десятків за добу змінились на сотні. Тому зараз вже можна стверджувати, що удари сучасних далекобійних РСЗВ поєднуються з діями ЗСУ. Якщо ми візьмемо всю лінію фронту від Правдино, Снігурівки, Сухого Ставка та Високопілля, то протяжність становитиме понад 100 км. Операція ЗСУ ведеться на кількох напрямках одночасно і передбачає прорив декількох ліній оборони противника", - пише Згурець.

За його словами, російські військові також можуть піти у контрнаступ з масовим використанням артилерії, що також вплине на терміни деокупації Херсонщини.

"Існує припущення, що пріоритетним напрямком наступу ЗСУ на правому березі Дніпра можуть стати логістичні сполучення окупантів. Зокрема, двох доріг, які ведуть на Херсон та Нову Каховку. Однак є розуміння того, що ворог має певні можливості для того, щоб чинити опір. Як приклад, можна очікувати контрнаступальних дій від росіян з масовим використанням артилерії. Варто зазначити, що наступальна операція Збройних сил України може тривати від декількох тижнів до місяців. За цей період можливі різні сценарії розвитку подій на фронті", - зауважив експерт.

Нагадаємо, від 29 серпня на півдні триває активна фаза контрнаступальних дій Збройних сил України. За інформацією Офісу президента, стратегія ЗСУ на сьогодні - збільшити інтенсивність ударів у тил ворога та знищити логістичне забезпечення армії РФ.

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