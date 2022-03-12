Звільнення полонених українців та перспективи мирних перемовин з РФ: Зеленський провів розмову з прем'єром Ізраїлю

Також Зеленський закликав Бенета посприяти у звільненні захопленого у полон російськими окупантами мера Мелітополя.
Президент України Володимир Зеленський вкотре провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Бенетом. Перемовини відбулися 12 березня.
Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
Зокрема, під час розмови український президент закликав ізраїльського прем'єра посприяти у звільненні захопленого у полон російськими окупантами мера Мелітополя Івана Федорова та інших українців.
"Говорили про агресію з боку РФ та перспективи мирних переговорів. Маємо припинити репресії проти мирного населення: попросив сприяти у звільненні полоненого мера Мелітополя та місцевих громадських діячів", - написав голова держави.
Нагадаємо, під час спілкування з іноземними ЗМІ президент України повідомив, що в Офісі президента для перемовин з Російською Федерацією розглядають Ізраїль. За словами Зеленського, не конструктивно зустрічатись в Росії, в Україні і в Білорусі.
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