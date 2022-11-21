Звільнення правого берега Дніпра вплинуло на тактику російської авіації - Повітряні сили України

Визволення правобережної частини Дніпра у Херсонській області вплинуло на тактику застосування російської авіації - противник змушений тепер перекидати літаки і гелікоптери вглиб тимчасово окупованих територій.

Про це на брифінгу повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат.

За даними Ігната, звільнення Херсонщини змінило тактику застосування російської авіації, оскільки було деокуповано аеродром у Чорнобаївці, де розміщувалася армійська авіація, гелікоптери противника.

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"Ці гелікоптери потрібно кудись перемістити. Є Джанкой, є ще чотири летовища в Криму, які використовує ворог... Противник трохи більше часу витрачатиме на підліт. Так само аеродром Чаплинка... Мінус два аеродроми - це для нас тільки позитив", - пояснив він.

Речник Повітряних сил зазначив, що для авіації відстань особливого значення не має. Якщо говорити про винищувачі, то підлітний час дещо зміниться.

Ігнат нагадав, що для бойових вильотів ворог використовує близько 40 аеродромів - на території РФ, Білорусі і тимчасово окупованого Криму.

Відповідаючи на запитання, чи можна очікувати найближчим часом "бавовну" в Криму, Юрій Ігнат зазначив, що всі чекають і люблять, коли "вони курять". Але Україна насамперед чекає від міжнародних партнерів далекобійне озброєння. Речник Повітряних сил наголосив, що йдеться лише про повернення українських земель.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов заявив, що мешканцям Херсонщини бажано евакуюватися з правого берега Дніпра, особливо з прибережної зони, куди може діставати російська артилерія, оскільки обстріли будуть все одно.

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