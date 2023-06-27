Звільнення Рівнополя створює "сіру" зону: експерт пояснив стратегічне значення для фронту

Українські військові 25 червня 2023 року повернули під контроль село Рівнопіль на Донеччині. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що звільнення Рівнополя створює "сіру" зону та пояснив її значення.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За його словами, звільнення цього села на адмінкордоні Запорізької та Донецької областей створило "цікавий" ефект.

"Так, підрозділи окупантів стали залишати смугу забезпечення по правому берегу від річки Мокрі Яли, де і розташований Рівнопіль, і відійшли на лінію Любимівка-Новозлатополь-Малинівка, які поряд із Старомлинівкою є опорниками РОВ (окупантів - ред.) вже по другій лінії оборони. Тобто на правому флангу виникла "сіра" зона. Але, не варто цю "сіру" зону розцінювати як площу для легкої прогулянки", - говорить експерт.

За словами Коваленка, хоча основна частина підрозділів окупаційних військ залишає цю площу, але там присутня "тилова охорона" – війська прикриття. Ця територія – все це все ще смуга забезпечення, яка максимально замінована зона, у радіусі артилерійського вогню.

"Тому, попри відхід основних сил, правий фланг продавиться не так швидко, як комусь може здатися, але сам факт події показує, як перелам всього-на-всього в районі одного маленького села, може вплинути на ситуацію на площу в десятки разів більшу чим саме це село", - резюмував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, у Кременчуці сталися вибухи в роковини удару по ТЦ "Амстор".

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