Звільнення Роботиного: Кулеба розповів, як 31 боєць повз мінними полями на животах і провів 6 штурмів

Після закріплення на флангах Сили оборони України відкривають шлях на Токмак і, зрештою, Мелітополь та кордон з Кримом.

Звільнення Роботиного після тижнів штурмів зробила можливим зведена група з 31 українського бійця, третина з яких не мали бойового досвіду.

Про це голова МЗС України Дмитро Кулеба розповів на конференції послів у Франції, повідомляє пресслужба відомства.

Кулеба повідомив, що просто зараз ЗСУ продовжують просуватися вперед у ході контрнаступу. Це надзвичайно складно, "але нам поступово вдається". Декілька днів тому українські війська прорвали російську оборону на одній з найбільш складних ділянок фронту та звільнили стратегічно важливий населений пункт Роботине.

Як вдалося звільнити Роботине

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Міністр зазначив, що за сухими військовими зведеннями стоять долі та зусилля реальних людей: "Я розповім вам одну таку історію".

"Кілька місяців один український підрозділ вів безперервні штурми на цій найтяжчій ділянці фронту, внаслідок чого особовий склад був фізично та морально виснаженим. Втрати людей та техніки… В якийсь момент цей підрозділ просто втратив здатність продовжувати наступ. Тоді були такі ухвалені радикальні рішення і в ньому змінили керівництво", – розповів Кулеба.

За його словами, новий командир підрозділу попросив зібрати мотивованих та готових виконувати завдання бійців. Таким чином було створено групу з 31 бійця, третина з яких не мали бойового досвіду. Ця група налагодила горизонтальні звʼязки з суміжними підрозділами і розпочала роботу на лінії зіткнення.

18 годин повзли на животах мінними полями

"За 18 годин вони проповзали буквально на животах кілометри мінних полів, де на кожний квадратний метр росіяни поставили по шість мін", – зазначив міністр.

Коли підрозділ дістався до смуги дерев (посадки), якою розділяють фермерські поля, то зумів вибити звідти ворога. Після цього українські бійці дві доби тримали цю позицію, допоки не підійшло підкріплення.

Згодом ця група пройшла ще 10 км по мінних полях з рюкзаками по 35-40 кг ваги.

"Вони встигли лише коротко перевести дихання та одразу пішли на штурм укріплених російських позицій, вибили ворога звідти та протрималися до підходу основних сил", – додав Кулеба.

Група з 31 бійця виконала роботу цілого батальйону

Голова МЗС поінформував, що протягом 40 цей підрозділ провів шість штурмів та дві розвідки. Група з 31 людини виконала роботу цілого батальйону, який мав би складатися приблизно з 400 людей. Серед українських військових були семеро поранених, з яких лише один "тяжкий", який наступив на міну.

"Фактично, робота цієї групи зробила можливим наступ цілої бригади на Роботине та його звільнення після тижнів штурмів. Після закріплення на його флангах ми відкриваємо шлях на Токмак і, зрештою, Мелітополь та кордон з Кримом", – наголосив Кулеба.

Нагадаємо, напередодні спікер Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун пояснив, що звільнення Роботиного відкриває шлях для подальшого наступу ЗСУ. До окупованого Токмака звідти – понад 20 км.

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